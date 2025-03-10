Собянин вручил награды выдающимся москвичкам

Накануне Международного женского дня мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города выдающимся москвичкам. В их числе — и ответственный секретарь еженедельного выпуска «Вечерней Москвы» Галина Неробова.

© Вечерняя Москва

Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.

— Здесь собрались замечательные педагоги, которые воспитывают будущее поколение Москвы, и благодаря их труду московская школа является одной из лучших в мире. Здесь почетные врачи Москвы и Российской Федерации, которые несут здоровье москвичам, спасают их в самых сложных ситуациях. Здесь замечательные актрисы, которые составляют гордость нашей страны, несут нам культуру и радуют своим искусством. Здесь представители совсем неженских, может, профессий: строители, которые возводят прекрасные здания, водители общественного транспорта, которые обеспечивают перевозку миллионов людей каждый день. Здесь работники ЖКХ, которые дают нам прекрасный город, чистый, благоустроенный. Здесь люди самых разных профессий, но их объединяет то, что они любят Москву, вкладывают душу, сердце в свою работу, — отметил Сергей Собянин.

Среди награжденных — и те, чей труд виден немногим, и те, кого знает вся страна. Так, благодарностью президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу отмечена начальник отдела ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер» Екатерина Ткачева. За многолетний труд на благо Москвы и москвичей звания «Почетный деятель искусств города Москвы» удостоена профессор ВГИКа Юлия Меньшова. Знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» отмечена легендарная актриса Марина Неелова. Эту же награду из рук мэра получила и наша коллега Галина Неробова. Она пришла работать в «Вечернюю Москву» сразу после школы и посвятила главной городской газете всю жизнь.

— Спасибо большое Сергею Семеновичу, правительству Москвы, Департаменту СМИ и рекламы за высокую оценку моего труда, — сказала она.

Получая награду, Галина Неробова отметила, что основная аудитория еженедельника — старшее поколение.

— Сергей Семенович, хочу выразить отдельную благодарность от имени наших читателей за проект «Московское долголетие», о котором мы регулярно пишем на страницах нашей газеты и не понаслышке знаем, как положительно изменилась жизнь старшего поколения благодаря этому замечательному проекту, — добавила она.

Мэр поздравил всех присутствовавших в зале с наградами и с наступающим праздником.