Гиененок Акела в скором времени воссоединится с отцом в Московском зоопарке

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Гиененка Акелу, родившегося в столичном зоопарке в прошлом году, в скором времени воссоединят с отцом Гермесом — они будут жить в одном вольере. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

На данный момент животные живут в соседних вольерах, специалисты периодически меняют их местами.

— Сейчас детеныш бурой гиены подрос и окреп. Он уже видится через решетку с отцом, они живут в соседних вольерах и периодически меняются местами, чтобы изучить запахи друг друга. Зоологи готовят Акелу к соединению с Гермесом в одном вольере, чтобы детеныш жил и развивался как полноценная гиена, — рассказали представители зоопарка.

По их словам, сама гиена родилась с большими трудностями, из-за чего при родах трагично скончалась ее мать. Для заботы о животном была перестроена вся система работы отдела «Млекопитающие».

— Наши сотрудники заранее готовы к разным сценариям развития событий, они становятся вторыми родителями для маленького беспомощного комочка и работают на пределе своих возможностей, чтобы сохранить ему жизнь, — рассказала в беседе с ТАСС гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова.

Недавно в Московский зоопарк привезли изъятого самца пумы Геркулеса, которого до этого незаконно содержали в московской квартире.