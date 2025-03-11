В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на фоне атак беспилотников

В московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

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По его словам, ограничения действуют с 4:40 мск.

Незадолго до этого Кореняко сообщал, что в двух других столичных аэропортах Жуковский и Домодедово были введены ограничения на полеты на фоне налета украинских беспилотников на Москву.

Два подмосковных аэропорта ограничили работу из соображения безопасности

Мэр Москвы Сергей Собянин ранним утром сообщил, что на подлете к столице силами противовоздушной обороны были сбиты 69 украинских беспилотных летательных аппаратов. Первое сообщение об атаке украинских дронов на столицу Собянин опубликовал в 4:37. Сообщалось, что системы ПВО уничтожили сначала шесть беспилотников в Раменском городском округе.

По предварительным данным, в результате атаки нет пострадавших и повреждений. На местах обнаружения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее кровля многоэтажки в Москве получила повреждения от обломков сбитого дрона.