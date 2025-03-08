Зима возвращается: Москву ждут морозы после аномального тепла

В столичном регионе после весеннего потепления снова похолодает. Местами возможны снегопады, а ночные температуры уйдут в минус. Однако уже после 22 марта зима окончательно отступит.

Тепловой рекорд перед Женским днем

Прошедшая пятница в Москве стала самой теплой с начала года. Среднесуточная температура воздуха 7 марта превысила норму на 11 градусов и составила +8,2 °C. Это соответствует погоде 20 апреля, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«По уточненным данным, температура впервые в этом году преодолела 10-градусную отметку, а на ВДНХ термометры показали +10,1 °C», – отметил он.

В Международный женский день в столице прогнозируется +8…+10 °C, а в области +6…+11 °C. Однако уже к следующим выходным картина изменится.

Морозы уже близко

Как пояснил 360.ru метеоролог Александр Ильин, с 15 по 19 марта температура вернется к климатической норме.

«В дневные часы столбики термометров не уйдут далеко от нуля, а по области возможны слабые минусы», – рассказал эксперт.

Ожидается, что в отдельные ночи морозы окрепнут, прогнозируется до –7…–12 °C, а днем температура поднимется не выше +1 °C.

Вероятность мартовских снегопадов в Москве оценили

Кроме того, в конце недели в регионе начнутся осадки в виде мокрого снега.

«На три-четыре дня может установиться снежный покров. Высоким он не будет, но кое-где снег задержится», – добавил Ильин.

Когда наступит настоящая весна?

По словам синоптика, окончательное потепление наступит после 22 марта, когда произойдет весеннее равноденствие.

«Фактически с начала этой недели в Москве уже наблюдается метеорологическая весна, среднесуточная температура выше нуля. Но затем будет откат к минусам. А после 22 марта можно уверенно говорить о приходе весны», – пояснил Ильин.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что синоптики рассказали о необычных температурных контрастах, наблюдающихся по всей России.