В Москве зафиксировали температурный рекорд

Метеостанция ВДНХ в Москве зафиксировала 8 марта температурный рекорд — воздух прогрелся до +10,1°. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Прежний рекорд для 8 марта 2020 года, когда было плюс 8,6 градуса, побит», — сказал Тишковец.

7 марта синоптик Александр Ильин предупредил, что после теплых и солнечных 8-11 марта в столицу вернется зимняя погода и мокрый снег. Сообщается, что в ночные часы во второй половине второй декады марта воздух будет остывать до минус 13°С.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что зима периода 2024–2025 заняла второе место по теплу за всю историю наблюдений за погодой в России. Первое место по теплу занимает зимний период 2019–2020 годов. Тогда средняя температура оказалась выше нуля, что считается уникальным явлением, добавил синоптик.