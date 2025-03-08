Собянин рассказал о новых функциях сервиса «Электронная медицинская карта»

В 2024 году в сервисе «Электронная медицинская карта» появились новые функции. Раздел «Мои госпитализации» теперь позволяет пациентам в реальном времени просматривать назначения врачей и результаты обследований. Об этом в субботу, 8 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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Также добавлена возможность ведения истории заказов льготного питания в разделе «Моя молочная кухня». Для родителей новорожденных в детской реанимации доступна видеотрансляция, благодаря которой можно круглосуточно наблюдать за малышами. Кроме того, в систему внедрена функция голосового и фотоввода данных о здоровье.

За пять лет пользователи обратились к сервису более миллиарда раз. Сейчас доступ к электронной медкарте уже имеет каждый второй житель столицы.

— В ЭМК видны результаты анализов, протоколы осмотров, история вакцинации и диспансеризации, выписанные действующие рецепты, больничные листы и многие другие данные, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

10 февраля глава города осмотрел ход строительства нового комплекса Московской городской онкобольницы № 62 в Сколкове, а в своем блоге рассказал о реставрации павильона № 35 «Главтабак» на ВДНХ.