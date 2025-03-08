Собянин: Электронной медкартой воспользовались более 1 млрд раз

В сервисе «Электронная медицинская карта» появились новые удобные функции. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

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«За пять лет сервисом воспользовались больше миллиарда раз. Доступ к электронной медкарте уже получил каждый второй житель столицы», — отметил Мэр Москвы.

В 2024 году в сервисе «Электронная медицинская карта» появился раздел «Мои госпитализации». В нем можно видеть назначения и результаты обследований в режиме реального времени. А по видеотрансляции из детской реанимации родители могут круглосуточно наблюдать за новорожденными.

Кроме того, в разделе «Моя молочная кухня» отражена история заказов льготного питания. Также появилась возможность вносить данные о своем здоровье с помощью голоса и фотографий.

В электронной медкарте видны результаты анализов, протоколы осмотров, история вакцинации и диспансеризации, выписанные действующие рецепты, больничные листы и многие другие данные.