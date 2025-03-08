Более 1,2 миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 Марта

Более 1,2 миллиона тюльпанов удалось вырастить в столичных теплицах к Международному женскому дню. Об этом рассказал руководитель столичного департамента ЖКХ Раис Чигликов, его слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

© пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Как сообщил Чигликов, специалисты вырастили к празднику свыше 25 сортов тюльпанов, а также более 300 тысяч горшочных растений, включая примулу, цикламен, пеларгонию, гортензии, крокусы, нарциссы и гиацинты.

По его словам, высаживать цветы начали еще в декабре и январе, а в феврале их уже срезали. При этом выращивали тюльпаны не в грунте, а в специальном водном растворе. Это позволило ускорить их развитие, сформировать крупные бутоны и длинные стебли.

Гражданам также дали несколько советов по выбору цветов к 8 марта. Специалисты призвали выбирать тюльпаны с закрытыми бутонами, так как они смогут быстро раскрыться в воде и дольше простоять в вазах. Кроме того, эксперты порекомендовали не покупать перетянутые резинкой цветы, поскольку это лишь навредит бутонам.

Москвичей призвали отправляться за цветами на Рижский рынок 8 марта после 17:00. В это время маршрутов к локации строится меньше, чем днем, а загруженность дорог не превысит средних значений.

Кроме того, сократить время в пути поможет и общественный транспорт: рынок находится в пешей доступности от метро, а время поездки всегда стабильно. Для тех, кто хочет отмечать праздник 9 марта, стоит планировать поездку за цветами день в день. В эту дату маршруты к Рижскому рынку прокладывают реже и дороги, как правило, менее загружены.