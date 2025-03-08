Климатическая норма в Москве будет нарушена на 6-9 градусов

В Москву пришла апрельская погода, климатическая норма в ближайшие дни будет превышена на 6-9 градусов. Минувшая пятница уже стала самым тёплым днём в столице с начала 2025 года, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что накануне метеостанция ВДНХ показала рекордные +10,1 градуса. Это соответствует погоде конца апреля. Тенденция к аномальному потеплению сохранится в выходные и на предстоящей неделе.

«В течение ближайших пяти дней среднесуточная температура воздуха в столице ожидается в пределах +4…+7°, что выше климатической нормы на 6-9°, и соответствует второй пятидневке первой декады апреля», — написал Леус в Telegram-канале.

По его словам, даже возможные похолодания во второй половине марта «уже не сумеют обнулить накопленную за этот период положительную температурную аномалию».

В субботу в Москве без осадков, температура воздуха +8…+10°, по области +6…+11°. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что около нормы.