Собянин поздравил жительниц Москвы с 8 Марта

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц города с Международным женским днем и поблагодарил их за поддержание красоты и уюта в российской столице.

"Дорогие москвички, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем! 8 Марта - праздник любви, нежности и сердечности. Эти прекрасные, искренние чувства олицетворяете вы, наши замечательные и несравненные. Спасибо вам, дорогие женщины, за душевную чуткость, щедрость, талант и стремление к идеалу. За красоту и уют в нашем общем доме - Москве", - написал он в Telegram-канале.

Мэр Москвы пожелал женщинам, чтобы их сердца всегда согревала любовь и радость общения с близкими, а также весеннего настроения, добра и большого счастья.