В Москве построили 19 домов по программе реновации

В шести районах Северо-Западного административного округа Москвы построены 19 домов по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На сегодня в Северо-Западном административном округе по программе реновации возведено 19 новостроек. Они расположены в шести районах. Общая площадь квартир во всех жилых комплексах составляет свыше 280 тыс. кв. м. Это позволяет предоставить жилье около 10 тыс. москвичей. Всего на северо-западе столицы в программу реновации включены 432 старых дома, в новые квартиры переедут более 86 тыс. горожан", - приводятся слова Ефимова на сайте мэра и правительства Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в жилых комплексах оборудовано более 5 тыс. квартир. В районе Хорошево-Мневники обустроили свыше 1,2 тыс. квартир в шести новостройках, почти 900 квартир - в четырех жилых комплексах в Щукине. В Северном и Южном Тушине построили три дома (около 1,4 тыс. квартир).

Территорию рядом с новостройками благоустроят, высадят деревья и кустарники. Также около жилых комплексов оборудуют спортивные и детские площадки и зоны отдыха.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.