В Москве здания школ начали оборудовать архитектурно-художественной подсветкой

В столице растет число строений с архитектурно-художественной подсветкой. Так, с 2011 года число таких строений увеличилось в четыре раза - сейчас их около 2,3 тысячи. При модернизации зданий школ также будут устанавливать подобную подсветку. Как говорят специалисты, она поможет выделить строение среди жилой застройки, сделав его привлекательным визуальным элементом района. Первые четыре школы уже получили такую подсветку, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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"В рамках нового масштабного проекта "Моя школа" модернизировали первые четыре здания школ и оборудовали их архитектурно-художественной подсветкой. Дополнительно было проведено благоустройство прилегающих территорий, - отметил Петр Бирюков. - Эта работа будет продолжена, подсветку получат и другие общеобразовательные учебные заведения".

Он отметил, что на каждом объекте установили от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников холодного и теплого оттенков белого цвета.

"Температура света для каждого проекта была определена индивидуально, чтобы не допустить как "пересвета", так и недостаточной освещенности, - пояснил Петр Бирюков. - Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство. Кроме того, наличие подсветки делает территорию безопаснее в вечернее и ночное время".

Напомним, что за 13 лет уровень освещенности Москвы вырос вдвое, в общей сложности город сегодня освещают более 1 млн светильников, при этом потребление электроэнергии не растет благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.