Столичные власти напомнили о бесплатных парковках 8 марта

Сегодня в честь Международного женского дня власти отменили платную парковку на улицах Москвы. Об этом напомнил заместитель столичного градоначальника Максим Ликсутов.

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«Традиционно по решению мэра Москвы Сергея Собянина в государственные праздники парковка в Москве бесплатна для всех автомобилистов», - отметил чиновник.

Он уточнил, что платно продолжат работать парковки со шлагбаумом.

Ранее Максим Ликсутов сообщал, что в Москве ужесточат правила аренды электросамокатов. Для пользования транспортным средством потребуется верификация через Mos ID и, соответственно, учетная запись на mos.ru. Предполагается, что данная меры не допустит в сервис проката детей и подростков.