Синоптик прогнозирует роскошную погоду 8 марта в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погоде в Москве и Московской области на предстоящие выходные дни.

«Трудно даже подобрать слова для роскошной погоды, которая ожидает в праздничный (8 Марта. — RT) день и воскресенье жителей Москвы и Московской области. Облака будут присутствовать, но будет вдоволь солнца», — поделился он.

8 марта в Москве может быть установлен новый температурный рекорд для этой даты, добавил Шувалов.

«Предыдущий рекорд был в 2020 году — +8,6°С. В этот раз может быть до +9...+9,5 °С. То есть очень тёплая погода», — сказал эксперт.

9 марта будет такая же погода, отметил синоптик. Температура в пределах +8...+10 °С. При этом в субботу и воскресенье ожидается мягкий, тихий юго-западный ветер, заключил он.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова дала рекомендации по выбору букета на 8 Марта.