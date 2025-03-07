В Москву вернулись редкие дикие орхидеи

Биологи Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы фиксируют восстановление численности редчайших орхидей на зеленых территориях столицы. Это в первую очередь такие виды, как любка двулистная, дремлик болотный и пальчатокоренник балтийский. Их все чаще можно увидеть в Москве.

© Вечерняя Москва

— Благодаря влиянию Красной книги Москвы общество стало более восприимчивым к проблеме защиты дикой природы. Люди стали осознаннее подходить к вопросам сохранения окружающей среды, в частности, отказались от привычки собирать букеты из диких цветов, понимая их важность для экосистемы, — отметил Юрий Насимович, кандидат биологических наук, ботаник, автор очерков в Красной книге Москвы.

В Красную книгу Москвы занесена под первой категорией редкости любка двулистная, или ночная фиалка. Это травянистое растение с красивыми белыми цветами вырастает до 20–50 сантиметров. Ежегодно на месте старого клубня появляется новый, замещающий его. У ночной фиалки может быть от одного до трех листьев, суженных в черешок и достигающих в длину 8–22 сантиметра, а в ширину — от трех до шести сантиметров. Ее соцветия представляют собой 20-сантиметровый колос цилиндрической формы.

Любка двулистная начинает цвести на шестой-седьмой год жизни, обычно в июне — июле. Цветы источают сильный приятный аромат в ночное время суток.

Эту орхидею можно встретить в национальном парке «Лосиный Остров», природно-историческом парке «Битцевский лес», ландшафтном заказнике «Теплый Стан», а также на территории ТиНАО.

Еще один краснокнижник — пальчатокоренник балтийский (вторая категория редкости). Это травянистое растение с прямым довольно толстым и полым стеблем высотой 30–60 сантиметров, которое относится к семейству орхидных. У него четыре-пять длинных ланцетных пятнистых листьев длиной до 25 сантиметров. Соцветия орхидеи плотные, колосовидной формы, со светло-фиолетовыми цветами. Листочки околоцветника отогнуты назад и могут достигать в длину восьми миллиметров. У среднего листочка из наружного круга колпачковидная верхушка, а губа — округло-ромбическая, трехлопастная, с темно-фиолетовыми пятнышками. Боковые лопасти полукруглые, средняя — чуть длиннее боковых и имеет яйцевидно-треугольную форму.

Пальчатокоренник балтийский цветет с середины июня по середину июля. Растение встречается на тростниковом болоте и вдоль берега озера Бездонного на территории памятников природы «Серебряный бор», «Тушинская чаша» (Сходненский ковш), «Молжаниновское верховое болото», на Строгинском мысе, в национальном парке «Лосиный Остров» и еще примерно на 10 территориях внутри Московской кольцевой автомобильной дороги, в том числе на реке Котловке, где были замечены сотни цветущих экземпляров.

Дремлик болотный тоже занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Это многолетнее травянистое растение семейства орхидных. Его высота достигает 30–80 сантиметров. У него длинное ползучее разветвленное корневище. Листья продолговатые, длиной до 25 сантиметров, имеют очередное расположение. Верхние листья мельче нижних.

Дремлик болотный начинает цвести только на 10–11-й год жизни. Сами цветы кремово-белые с грязновато-фиолетовыми полосками. В соцветиях по 6–12 цветков, у каждого из которых шесть разных по форме и яркости лепестков. Они бурые, с белыми прожилками на лепестках, изящными оборочками и крапинками.

Нектар дремлика обладает дурманящим свойством, что позволяет ему привлекать для опыления насекомых. Полусонные осы, шмели и муравьи, будучи не в силах стряхнуть с себя пыльцу, переносят ее на другой цветок. Иногда наблюдается и самоопыление. Цветение продолжается с июня по июль.

Дремлик болотный растет на окраинах болот, лесных полянах, на прогалинах, в заболоченных лесах и на сырых лугах. В Москве это краснокнижное растение можно встретить на территории памятника природы «Тушинская чаша» (Сходневский ковш), в Куркинской пойме реки Сходни и в национальном парке «Лосиный Остров», передает официальный сайт мэра Москвы.