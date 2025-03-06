Школа в Москве впервые взяла под опеку животное зоопарка

Московская школа впервые оформила опекунство над животным из Московского зоопарка, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.

"Школа №1190 оформила официальное опекунство над сипухой в Московском зоопарке. Они стали первооткрывателями среди школ. Идею предложили ученики из волонтерского отряда "Мы вместе". В школе запускали голосование, какое животное выбрать. В лидерах были: енотовидная собака, белоголовый орлан и сова сипуха", - говорится в сообщении.

Уточняется, что опекунство - это материальная поддержка животного. Зоопарк взамен делится информацией о питомце, например, как прошел его осмотр у ветеринара. Опекуны имеют открытый доступ к животному в любое время, кроме санитарного дня. Школьники уже навестили сипуху.

Как отмечается в видеозаписи к сообщению, сипухи Московского зоопарка обитают в теплом павильоне "Ночной мир", где день и ночь поменяны местами.