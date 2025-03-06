Опрос: 31% москвичей работают по специальности

Ещё 23% трудятся в смежных областях. В исследовании приняли участие около 6 тысяч человек, окончивших вузы или средние специальные учебные заведения, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

Уточняется, что юриспруденция лидирует среди сфер, где специалисты чаще всего строят карьеру в соответствии с полученным образованием, таких 87%. Далее в этом списке образование и наука — 84%, медицина и фармацевтика — 83%.

Выявили также мотивы тех, кто остался верен полученной специальности. Среди основных причин респонденты называли востребованность на рынке труда — 27%. Другим важным фактором стало увлечение выбранной областью — опрошенные хотели бы в ней развиваться дальше, таких не менее 27%.

В то же время 29% участников исследования признались, что их нынешняя работа никак не связана с изначально выбранной профессией.