В Москве на дорожных табло к 8 Марта появятся поздравления
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы поздравит женщин с Международным женским днем на дорожных экранах по всей столице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
"В честь этого важного события по всему городу на 270 дорожных табло отображения информации появятся яркие и вдохновляющие сообщения с теплыми пожеланиями. <...> В этот особенный день ЦОДД пожелает всем женщинам безопасных поездок и интересных маршрутов, как на дороге, так и в жизни. А также напомнит, что каждая ваша поездка - это не только путь из точки А в точку Б, но и возможность открыть для себя что-то новое и удивительное", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что ЦОДД признает значительный вклад женщин в сферу дорожного движения.
"Женщины - это и водители городского транспорта, и сотрудники Ситуационного центра ЦОДД, и трафик-инженеры, и аналитики, и организаторы безопасного дорожного движения. Специалисты центра хотят не только поддержать их, но и выразить искреннюю благодарность за их заботу и профессионализм. Каждая женщина-водитель - это не просто специалист, но и хранительница безопасности на дорогах", - добавили в пресс-службе ЦОДД.