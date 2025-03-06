Десять объектов инфраструктуры появились в центре Москвы в 2024 году

Десять объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ввели в эксплуатацию в Москве по программе "Комплексное обустройство и развитие центральной части города" в прошлом году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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"Из десяти инженерных сооружений, введенных в эксплуатацию в 2024 году в центре столицы, особую значимость имеют такие крупные объекты, как велопешеходный мост в рамках концепции развития МГТУ имени Н.Э. Баумана, пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, соединяющий стрелку Золотого острова и Крымскую набережную", – подчеркнул глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Вместе с тем в центре Москвы сделали свыше 2,7 тысячи машино-мест в 18 крупных инвестиционных объектах и подключили 14 объектов капитального строительства к инженерным сетям в рамках инвестиционных программ сетевых компаний.

Всего в ЦАО в прошлом году заработали 39 объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет около 1,2 миллиона квадратных метров.

Между тем восемь школ и 16 детских садов появится в процессе застройки микрорайона СберСити в столичном Рублево-Архангельском. В данный момент инвестор продолжает строительство трехэтажной школы и детского сада совокупной площадью 28 тысяч квадратных метров. Объекты образования рассчитаны на 1 380 учеников.