В Москве покажут документальное кино о Красноярском крае

Дни документального кино Красноярского края пройдут в Москве во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова и лектории Русского географического общества. С 12 по 14 марта будет показано три документальные работы из региона, сообщили ТАСС в "Енисей кино".

"В Москве с 12 по 14 марта 2025 года пройдут "Дни документального кино Красноярского края". Событие приурочено к 90-летию КГАУК "Енисей кино". Партнерами проекта, созданного при поддержке министерства культуры Красноярского края, [выступили] Союз кинематографистов России и других. <…> В эти дни будет показано два больших документальных фильма красноярских режиссеров, а также наш киножурнал "Енисейский меридиан" о жизни Красноярского края", - сообщили в пресс-службе.

В рамках дней документального кино будет показана картина "Благословите Андрея!" про старовера, который вернулся на Родину с Аляски красноярского режиссера Николая Бема. Также будет показана картина "Выбор". Это проект красноярского режиссера Александра Калашникова и русского писателя Михаила Тарковского. "В декорациях таежной сибирской природы на примере главного героя промысловика Геннадия Соловьева режиссеры раскрывают тему жизненного выбора", - пояснили в "Енисей кино".

По словам генерального директора "Енисей кино" Ирины Беловой, в программе покажут киножурнал "Енисейский меридиан" о значимых и повседневных событиях из жизни Красноярского края, о его людях, достопримечательностях, природе. Будут сюжеты о национальном парке "Красноярские Столбы", Плато Путорана, сибирской деревне.

Помимо показа, для зрителей будут организованы творческие встречи с режиссерами картин.

"Енисей кино" - это центр кинематографии Красноярского края, созданный в 1935 году. Деятельность учреждения направлена на организацию работы краевой киносети. Приобретаются фильмы для показа на территории Красноярского края, хранится и восстанавливается краевой фильмофонд, насчитывающий более 4,5 тыс. художественных и документальных фильмов. "Енисей кино" ведет кинолетопись Красноярского края, проводит фестивали.