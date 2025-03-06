ВДНХ, парки и музеи Москвы подготовили программу к 8 Марта

Программу к Международному женскому дню с экскурсиями, мастер-классами, цветочными забегами и весенним фестивалем подготовили ВДНХ, парки, музеи и библиотеки Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Приглашаем на культурные площадки города, где в честь 8 Марта пройдет больше 400 мероприятий. Это кинопоказы, выставки, поэтические вечера и концерты. Детям предложат сделать для мам и бабушек открытки, брошки и другие подарки", - приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

Так, на ВДНХ Кремлевская школа верховой езды проведет традиционную ежегодную акцию - 8 марта всадники в парадной форме у павильона №42 вручат 300 букетов. А в павильоне №57 "Россия - моя история" пройдет ежегодный весенний фестиваль с экскурсиями, интерактивными занятиями и театральной постановкой. На экскурсии в музее славянской письменности "Слово" расскажут о том, какую роль сыграли женщины в развитии грамотности и русской словесности в нашей стране.

Кроме того, свыше 10 мероприятий, среди которых концерты, мастер-классы и викторина, организуют в музее "Атом".

В Парке Горького 8 марта проведут экскурсии по Нескучному саду, посвященные историям о любви, балах и дуэлях, семьи смогут принять участие в квесте и творческих занятиях. В парке "Фили" пройдет цветочный забег - мужчины на старте получат букеты цветов, которые будут дарить всем встретившимся по пути женщинам. А посетителей парка "Сокольники" ждут лекции и поэтический вечер, там расскажут о знаменитых писательницах и порекомендуют книги для чтения.

В образовательном центре кинопарка "Москино" 8 и 9 марта состоятся два занятия с гримерами и стилистами, они научат наносить профессиональный макияж и делать модные укладки. В декорациях "Соборная площадь" для женщин устроят фотосессию в ретростиле, а мужчины смогут испытать себя в рыцарском квесте. В зоне "Ковбойский городок" подготовили мастер-классы по созданию украшений, декорированию бархатных ободков и ваз, в других локациях ждут постановочные съемки по мотивам приключенческой картины "Тот самый Мюнхгаузен".

Подготовили программу и библиотеки, так, в Центральной библиотеке №70 имени М. А. Шолохова 6 марта прозвучат известные романсы, песни и стихи о любви. В Центральной молодежной библиотеке №122 имени А. Грина 7 марта проведут мастер-класс по созданию бумажных цветов, а также выступят молодые музыканты. А в библиотеке №240 7 марта все желающие узнают о женщинах-космонавтах и их жизни. На некоторые мероприятия потребуется регистрация.