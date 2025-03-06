Фестиваль игр и увлечений "Игрокон" пройдет в Москве с 7 по 9 марта

Масштабный фестиваль игр и увлечений "Игрокон" пройдет в столице с 7 по 9 марта. Гостей ждут сотни настольных игр, зона видеоигр, турниры, розыгрыши, интерактивы, подарки, шоу-программа, лекции и автограф-сессии. Также мероприятие посетят специальные гости: "Импровизаторы", Utopia Show, Дмитрий Чеботарев, Даня Крастер, каст шоу "Подземелья Чикен Карри", Артур Сопельник и другие российские знаменитости.

© пресс-служба фестиваля "Игрокон"

Ведущими "Игрокона" станут Денис Косяков и Сергей Хоббит.

На фестивале будут представлены настолки от ведущих издательств, а гости смогут попробовать игры любых жанров – от легких вечериночных до сложных стратегий и кооперативных приключений. Опытные игромастера помогут разобраться в правилах и найти компанию для партии. Отдельные зоны будут посвящены новинкам, а также хардкорным играм для опытных игроков. Для детей будет предусмотрена зона с играми на разный возраст. Еще одной точкой притяжения станет авторская игротека, на которой гости смогут опробовать настольные прототипы от перспективных разработчиков.

В рамках фестиваля также пройдут бесплатные турниры с эксклюзивными призами.

В этом году на "Игроконе" впервые появится видеоигровое пространство: будет представлено более 50 проектов от независимых российских разработчиков, распределенных по различным тематическим зонам. Также Виталий Казунов и Михаил Шкредов из IXBT.games примут участие в церемонии награждения премии авторских игр IGRA. Кроме того, гостей ожидает премия Streamfest Awards, где будут отмечены лучшие стримеры года.

В свою очередь, российское общество "Знание" представит конкурс "Родная игрушка", а любители аниме и дорам смогут погрузиться в атмосферу азиатской культуры на стенде "VK Видео". В течение дня там будут проходить розыгрыши тематических призов, а также танцевальные батлы. В лектории пройдет фан-встреча с актерами дубляжа, озвучившими на русском языке популярные анимe.

Для лектория в целом подготовили большую программу с известными спикерами из гик- и медиаиндустрий: Hobby World, "Звезда", Astrum Entertainment, RuStore и другие.

Также на фестивале будет работать маркет с крафтовым мерчем, книгами, комиксами, играми и сувенирами. Многие издательства представят эксклюзивные товары и проведут предрелизные продажи.

Ранее стало известно, что в 2025 году могут пройти фестивали "Игромир" и Comic Сon. Новый владелец товарных знаков, интернет-холдинг "Яндекс", заявил, что уже идет формирование программы фестиваля, переговоры с партнерами, производителями контента, холдингами и спонсорами.