Синоптик: уже в пятницу температура может подняться до +10

Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал в беседе с RT о заметном потеплении в столичном регионе в ближайшие дни.

«В четверг будет преобладать облачная погода с небольшим дождём. Температура в Москве составит +5...+7 °С, а по области — +3...+8 °С. Ветер будет плотным, западного направления, с силой до 7-12 м/с», — рассказал синоптик.

В пятницу будет схожая погода — облачная и с небольшим дождём. Возможны порывы ветра до 15 м/c. Но температура в столице возрастёт до +8...+10 °С, отметил Ильин.

«В субботу и воскресенье будет солнечно. Днём в Москве — +7...+9 °С, по области — +6...+11 °С. Ветер успокоится до 3-8 м/с», — подытожил специалист.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал аномальное тепло в Москве в ближайшие выходные.