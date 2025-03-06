В Москве создан Единый центр биометрических испытаний

В Москве начинает работу Единый центр биометрических испытаний, который будет заниматься исследованиями, пилотированием и оценкой решений с применением видеоаналитики. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

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"Технологии компьютерного зрения используются в любом современном мегаполисе", – отметила вице-мэр.

По словам Сергуниной, Москва изучает лучшие практики и внедряет их для решения задач. Единый центр объединит ведущих экспертов и игроков отечественного рынка в этой сфере, что позволит повысить качество сервисов и расширить область их применения.

Организацию создали в рамках соглашения столичного департамента информационных технологий и Русского биометрического общества. В 2021 году город также совместно с обществом разработал собственную систему рейтингования алгоритмов видеоаналитики.

На новой площадке планируется проводить научные исследования, испытывать различные продукты, а также вести открытый диалог с представителями делового сообщества.

В свою очередь, директор Русского биометрического общества, председатель технического комитета по стандартизации ТК 098 "Биометрия и биомонитринг" Данила Николаев отметил, что особенность центра – это открытость всех протекающих процессов. По его словам, в центре будут разрабатываться программы и методики испытаний с учетом требований национальных стандартов, тестироваться алгоритмы для разных сценариев применения с дальнейшей публикацией результатов в открытом доступе.

"Запуск такого центра компетенций является важнейшим шагом для развития этого ИТ-направления", – добавил Николаев.

Производящие программное обеспечение российские компании могут поучаствовать в испытаниях. Ознакомиться с условиями и подать заявку можно на сайте центра.

Ранее российское правительство утвердило постановление, разрешающее применять биометрию для посадки в поезд, если у железнодорожного перевозчика есть техническая возможность. При этом остальные способы посадки сохраняются. Закрытое тестирование сервиса пройдет в 2025 году. Воспользоваться услугой россияне смогут после завершения всех испытаний.