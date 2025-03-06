Вероятность мартовских снегопадов в Москве оценили

В марте москвичи еще столкнутся со снегопадами и заморозками. Об этом «Комсомольской правде» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Март не обойдется без так называемых возвратных заморозков. Как пояснил синоптик, они возможны как весной, так и летом. Вернутся и снегопады — правда, снег будет легким, пушистым, и долго в столице не продержится, подчеркивает Вильфанд. С ним солидарен и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его прогнозам, снегопады в Москве возобновятся со следующей недели, после 15 марта. На данный момент снежный покров в Москве практически растаял. Согласно климатической норме, снег в городе сходит не раньше первой декады апреля. В марте, как правило, сугробы достигают 36-37 сантиметров, напомнил Вильфанд.

Международный женский выдастся теплым, спешит успокоить главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По крайней мере до следующей среды, 12 марта, температура в Москве будет держаться на 5-7 градусов выше нормы — в пределах 8-10 градусов тепла.

Как ранее рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, со следующей недели столбики термометров в столице устремятся вверх. Температура в Москве поднимется до плюс 10 градусов.