Первый весенний рекорд тепла зафиксирован в Москве

В Москве побит суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 6 марта, сообщает центр погоды «Фобос».

«Сегодня, как мы и ожидали, в Москве обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К 13:00 температура воздуха на базовой метеостанции столицы ВДНХ достигла отметки в плюс 6,8, что на 0,4 выше, чем было в этот день ровно 30 лет назад», – говорится в сообщении.

Синоптики уточняют со ссылкой на прогнозы, что первый рекорд в марте 2025 года в столице будет не единственным.