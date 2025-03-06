Эскалатор на станции метро «Менделеевская» закроют на ремонт

Эскалатор на станции «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют на ремонт с 10 марта по 24 апреля 2025 года, сообщается на сайте столичной подземки.

«С 10 марта 2025 года по 24 апреля 2025 года на станции «Менделеевская» (выходы №2–4) закроют на ремонт эскалатор», – говорится в сообщении.

Отмечается, что узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте подземки.