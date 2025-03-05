В «Культурном центре ЗИЛ» состоится шоу «Танцевальные ритмы мира»

17 и 18 марта в столичном «Культурном центре ЗИЛ» состоится шоу «Танцевальные ритмы мира».

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Показ пройдет в рамках гастролей Севастопольского академического театра танца имени В.А. Елизарова, посвященных 11-летию воссоединения Севастополя с Россией.

Мероприятие начнется в 19:00.

Также 11 марта года в Кремлевском Дворце состоится юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного танца Республики Башкортостан имени Файзи Гаскарова. Коллектив представит программу, включающую яркие народные танцы Испании, Казахстана, Хорезма, Аргентины, Китая и других стран. Особое внимание уделено классическим башкирским номерам, таким как «Гульназира», «Семь девушек», «Северные амуры», «Проказницы», а также композициям, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

2 марта в Зале Полководцев Музея Победы прошел концерт Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». В мероприятии участвовали артисты детского балета студии Академического ордена «За заслуги в культуре и искусстве» ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ.