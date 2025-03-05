Подснежники могут появиться в Москве раньше обычного срока

В Москве и Подмосковье подснежники появятся на две-три недели раньше срока, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она отметила, что обычно в парках и садах региона первые подснежники можно увидеть в конце марта, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной. Однако в этом году из-за того, что практически отсутствовал снежный покров и почва прогревалась на открытых участках, первоцветы были замечены в Москве в конце января, а по области - в феврале.

"Такое раннее появление подснежников может сигнализировать о климатических изменениях в природе. В марте также прогнозируются несколько волн тепла, поэтому ожидается, что в естественной среде подснежник белоснежный и другие первоцветы появятся на московской земле на две-три недели раньше срока", - сообщила Татьяна Позднякова.

Ранее сообщалось о том, что на следующей неделе температура воздуха в Москве поднимется выше 10 градусов.