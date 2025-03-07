Подлинные работы Сальвадора Дали представили в Москве

В галерее "Дали&Пикассо" специально к 8 марта представили новую выставку "Женщины-цветы". Впервые широкой публике продемонстрировали более 80 работ художника - от живописи до скульптуры. Их объединяет общая тема: они были созданы благодаря, во имя или под впечатлением от прекрасной женщины.

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Это по-настоящему весенняя выставка - в первом зале гостей встречают 24 работы с цветочными и фруктовыми мотивами. Сальвадор Дали восхищался женской красотой во всех ее проявлениях. Но искренне любил и боготворил он свою супругу Галу (Елену Дьякову). Художник признавался, что именно она была его музой, идейным вдохновителем и неисчерпаемым источником идей.

С начала 1930-х годов в творчестве сюрреалиста все чаще прослеживается взаимосвязь между образом женщины и нежным букетом цветов. Точкой притяжения новой экспозиции в центральном зале галереи стали скульптуры "Леди Годива", "Почтение моде" и "Плодородие".

"Сегодня в галерее представлена крупнейшая в мире коллекция скульптур Дали. В понимании Дали, главная задача художника - успеть запечатлеть этот мимолетный момент величайшей на земле красоты", - рассказал коллекционер, президент фонда "Искусство наций" Александр Шадрин.

Здесь же можно увидеть, пожалуй, самый известный образ знаменитого сюрреалиста - тающие часы в скульптуре "Постоянство памяти". Отец и сын Шадрины 18 лет пытались приобрести ее для своей коллекции и впервые продемонстрировали приобретение широкой публике.

На выставке представлена и другая известнейшая скульптура "Телефон-лобстер", которую многие называют одним из самых ярких примеров сюрреализма.

К тому же в экспозиции - серия рисунков "Фрукты", представленная в 14 работах, и серия "Треуголка", созданная Дали по мотивам повести испанского писателя Педро Антонио де Аларкона.