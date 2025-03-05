Москвичей предупредили о ветре до 18 метров в секунду в ближайшие дни

Синоптики предупредили жителей и гостей столицы о резком усилении ветра в период с 6 по 7 марта. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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По его словам, порывы ветра могут достигать скорости до 18 метров в секунду. Москвичей призвали проявлять особую осторожность на улицах и избегать нахождения рядом с ненадежными конструкциями.

— В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания, — заявил Бирюков.

Водители также должны быть внимательны. Необходимо учитывать дорожную обстановку и не парковаться возле деревьев и линий электропередач, говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

К концу недели в столице растает снежный покров благодаря волне тепла. В пятницу, 7 марта, температура в городе поднимется до плюс 7–9 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он рассказал, что календарная весна в столице началась со снежного покрова в два сантиметра, который к воскресенью вырос до 4 сантиметров и сохраняется уже третий день, несмотря на то что с 1 марта среднесуточная температура в Москве держится выше нуля.Однако главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в свою очередь рассказала, что в марте может быть и январская погода.