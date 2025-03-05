Выставка искусства «Арт Москва» пройдет в Гостином дворе

Ярмарка современного, классического и ювелирного искусства «Арт Москва» пройдет с 23 по 27 апреля в Гостином дворе. Выставка объединит в одном пространстве различные направления и актуальные процессы в искусстве. Она включает в себя разделы «Современное искусство», «Классическое искусство» и «Ювелирная улица», а также специальные проекты.

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В разделе «Классическое искусство» примут участие ведущие антикварные салоны России. Посетители смогут увидеть жемчужины живописных коллекций и произведений декоративно-прикладного искусства, среди которых работы Васнецова, Венецианова, Маковского, Айвазовского, Сурикова и других художников.

Раздел «Современное искусство» представит ведущие российские галереи. Среди них участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Краснодара, а также Турции, Ирана, Китая, Великобритании и Египта.

На «Ювелирной улице» российские ювелирные бренды покажут специально подготовленные к выставке коллекции.

Впервые в России будет показана обширная коллекция маскотов — фигурок, которые устанавливались на капотах автомобилей. Модели для многих брендов создавали известные художники и скульпторы своего времени. На выставке представлено более 100 экспонатов из частной коллекции.

В рамках спецпроекта «Коллекции» свое собрание предметов искусства покажет коллекционер и популяризатор русского искусства XX века, обладатель одной из самых значительных российских частных коллекций Роман Бабичев. Экспозиция «Люди в искусстве XX века» с разных сторон расскажет о частном мире человека русского и советского периода XX века — от 1900-х до 1960-х годов.

К юбилею Победы «Арт Москва» представит специальную экспозицию «Плакаты Великой Отечественной войны. 1941-1945» — работы Кукрыниксов, Кокорекина, Иванова, Дени и других художников того времени.

Впервые на «АРТ МОСКВЕ» будет представлен специальный проект «XX век. Советское искусство», где будут представлены все жанры этого периода – соцреализм, суровый стиль, нонконформизм, монументальная живопись – через произведения главных художников этих направлений.