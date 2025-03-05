Собянин: Культурно-досуговый центр «Полярный» готовится к предстоящему открытию

Культурно-досуговый центр «Полярный», созданный после реконструкции бывшего одноименного кинотеатра, подготовлен к предстоящему открытию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра здания центра, расположенного в Южном Медведково.

«Встречался с жителями несколько лет тому назад. Они очень просили восстановить «Полярный». Это культурный центр района. Находился в аварийном состоянии, и, честно говоря, были сомнения: заниматься им или нет. По вашей просьбе мы сделали новый проект. Увеличили площади в два раза – стал в два раза больше. И это не просто кинотеатр, хотя и кинопоказ сохранили. Это такой дворец культуры для вас», – сказал Собянин в ходе общения с местными жителями.

По его словам, в обновленном «Полярном» созданы пространства для занятий спортом и для творческих кружков.

Также Собянин пообщался с представителями киноиндустрии, рассказал им о том, что в Москве реализуется программа реконструкции нескольких десятков зданий бывших кинотеатров.

«За последние годы 27 кинотеатров восстановили. Это исторические здания, которые были заброшены», – сказал он.

Мэр сообщил, что город оказывает поддержку киноотрасли. «Восстанавливаем киностудию Горького. Я думаю, что через пару лет это будет один из самых крупных центров по съемкам кино», – добавил Собянин.

Он отметил, что в Москве есть возможности для киносъемок и показа.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, кинотеатр «Полярный» на ул. Полярная был построен в 1960-е годы. Начиная с 1990-х годов кинотеатр не работал и постепенно приходил в упадок. По решению мэра Москвы реконструкция «Полярного» была осуществлена за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Работы были начаты в декабре 2022 года и завершены через два года – в декабре 2024 года.

В результате общая площадь пятиэтажного здания увеличилась до 8,9 тыс. кв. м. Архитектурной изюминкой стал стеклянный фасад.

В здании создан концертный зал, который вмещает до 300 зрителей, медиазал на 138 мест, в котором есть возможность проведения киносеансов, репетиционный и камерный залы, спортивные залы, пространства для творческой деятельности (фотостудия, студия звукозаписи, аудитория инжиниринга и моделирования, зона настольных игр, центр технического развития, компьютерный зал для киберспорта, мастерские живописи, гончарного дела).

Прилегающую территорию благоустроили: сделали детские площадки и спортивный кластер с комплексом «русский ниндзя». Ожидается, что центр будет принимать до тысячи человек ежедневно.