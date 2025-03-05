Цветочные фотозоны появились у станции "Курская" и на Северном речном вокзале

Цветочные фотозоны в честь Международного женского дня появились на станции метро "Курская" и на Северном речном вокзале, сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

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"Приглашаем пассажиров сделать весенние фотографии и желаем отличного настроения", – отметил Ликсутов.

Так, в аванзале "Курской" можно увидеть парящие цветы, а на Северном речном вокзале появилось зеркало с объемной цветочной рамкой. Кроме того, на городском вокзале "Площадь трех вокзалов" можно увидеть цветочную инсталляцию в виде цифры 8, усыпанную цветами.

Столицу продолжают украшать в честь 8 марта. В городе появляются праздничные плакаты – их разместили почти на 100 афишных стендах. Кроме того, на 350 цифровых билбордах, экранах остановок и медиафасадах будут транслировать поздравительные видеооткрытки.

К празднику также украсили и станцию метро "Трубная". Там появилось более 400 алых роз разного размера.