В столице благоустроят территории более 60 школ и детсадов

Специалисты отремонтируют детские и спортивные площадки, установят системы видеонаблюдения, обновят пешеходные дорожки и проведут дополнительное озеленение.

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Специалисты комплекса городского хозяйства приведут в порядок территории более 60 образовательных учреждений. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Запланированы комплексные мероприятия по благоустройству территорий свыше 60 образовательных учреждений, в том числе 51 — в рамках программы модернизации “Моя школа”. Главная задача — создать комфортные и безопасные пространства для учащихся в соответствии с современными стандартами. Дети проводят много времени на территориях школ и детских садов, поэтому важно, чтобы рядом со зданиями были все условия для всестороннего развития и отдыха», — рассказал Петр Бирюков.

Специалисты отремонтируют и добавят, где это потребуется, детские и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием. Там установят игровое оборудование и тренажеры.

Особое внимание уделят вопросам безопасности. На территории образовательных учреждений установят системы видеонаблюдения и фонари с энергоэффективными светильниками. Кроме того, организуют места для отдыха на свежем воздухе, отремонтируют существующие пешеходные дорожки и проложат новые, поставят уличную мебель и проведут дополнительное озеленение.

Все работы завершат до 1 сентября.