Штрафы за нарушения на зеленых территориях Москвы увеличены в 1,5 раза

Штрафы за нарушения, допущенные на столичных зеленых территориях, увеличены в 1,5 раза, рассказал заместитель главы Института государственного и муниципального управления НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Кашанин.

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"Усилена административная ответственность за правонарушения, совершенные на особо охраняемых зеленых территориях. Таким образом, преобразование особо охраняемых природных территорий регионального значения в ООЗТ не означает смягчение режима регулирования данных территорий и ослабление контроля за ними", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Он сделал акцент на том, что контроль в отношении таких территорий ужесточается.

Ранее в Москве было обновлено законодательство об особо охраняемых зеленых территориях. Нововведение дает возможность вводить дополнительные ограничения и поддерживать дальнейшее развитие этой сферы путем научной инвентаризации экосистем мегаполиса.

Границы многих природных зон были установлены примерно 20 лет назад, однако с тех пор условия развития столичных районов существенно изменились. Обновленные нормы ООЗТ учитывают современные задачи в управлении зеленым фондом и помогают решать проблемы сохранения уникальных экосистем.