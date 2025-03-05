К 8 Марта столицу украсили праздничными плакатами
Их разместили на афишных стендах, а на цифровых билбордах и экранах транслируются видеопоздравления.
Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Их разместили почти на 100 афишных стендах. Кроме того, подготовлены поздравительные видеооткрытки», — рассказал Петр Бирюков.
Видеопоздравления транслируются на 350 цифровых билбордах и экранах, распложенных на остановочных павильонах, медиафасадах на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице.