К 8 Марта столицу украсили праздничными плакатами

Их разместили на афишных стендах, а на цифровых билбордах и экранах транслируются видеопоздравления.

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Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Их разместили почти на 100 афишных стендах. Кроме того, подготовлены поздравительные видеооткрытки», — рассказал Петр Бирюков.

Видеопоздравления транслируются на 350 цифровых билбордах и экранах, распложенных на остановочных павильонах, медиафасадах на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице.