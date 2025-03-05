В павильоне «Макет Москвы» отметят Международный женский день

На ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» 8 — 9 марта проведут ряд мероприятий, посвящённых Международному женскому дню, заявил глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Об этом сообщает НСН.

По словам чиновника, в павильоне представят фотоэкспозицию «Москва в женском прочтении».

«Выставка посвящена 11 выдающимся женщинам и их достижениям в области архитектуры и градостроительства», — сказал Овчинский.

Он также отметил, что подготовлена интерактивная тематическая экскурсия «Женский вклад в развитие столицы».

Кроме того, посетителей ожидают различные светотехнические представления, добавил глава департамента.

Павильон будет открыт для бесплатного посещения в 10:00 — 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

Ранее сообщалось, что на пермской телебашне включат подсветку в честь 8 Марта.