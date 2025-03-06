В Таганском районе Москвы отремонтируют жилой дом 1939 года постройки

В Москве согласовали проект капитального ремонта многоквартирного дома на Гончарной улице в Таганском районе. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Ремонт проведут в здании 1939 года постройки переменной этажности – от 10 до 14 этажей. Согласованная документация предполагает ряд восстановительных и отделочных работ в местах общего пользования», – уточнил Щербаков.

Во всех девяти подъездах дома заменят стяжку полов, а затем покроют их керамогранитной плиткой. Стены и потолки расчистят, выровняют и покрасят. Отшлифуют поверхности ступеней лестниц и покроют их противоскользящим составом, отремонтируют и покрасят перила. Также заменят все входные двери в подъезды и двери в технические помещения, установят новые почтовые ящики.