«Такие разные девочки, девушки, женщины»: Главархив приглашает на выставку к 8 Марта

Экспозиция на Чистопрудном бульваре и в Екатерининском парке продлится месяц.

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На Чистопрудном бульваре и в Екатерининском парке открылась выставка «Такие разные девочки, девушки, женщины», посвященная Международному женскому дню. Экспозиция включает в себя фотографии из фондов Главархива Москвы с 1900-х по 1980-е годы. На снимках запечатлены девушки разных профессий. Выставку можно посмотреть до 4 апреля.

«Уже в ближайшие выходные вся Россия будет поздравлять девушек и женщин с 8 Марта. К этому дню на Чистопрудном бульваре и в Екатерининском парке мы подготовили фотовыставку с кадрами из наших фондов. Для нее отобраны самые яркие снимки разных десятилетий прошлого века. Через них мы постарались передать всю многогранность девочек, девушек, женщин, которые всегда будут примером внутренней силы, доброты и целеустремленности для всех поколений. Поздравляем вас с грядущим праздником и приглашаем на выставку, которая продлится до 4 апреля», — рассказал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

Самые ранние фотографии выставки относятся к 1900-м годам, на большинстве из них можно увидеть семью Гнесиных. Например, на кадре 1900-го изображена художница Елена Каменцева, их ближайшая подруга. Ее сфотографировали на даче за работой на пленэре. На снимке 1908 года запечатлена пианистка и педагог Ольга Гнесина в домашней обстановке.

Фотографии советского периода показывают девушек с самыми сложными и ответственными профессиями. Так, на одном из кадров работница аэропорта Внуково измеряет нижнюю кромку облаков для обеспечения безопасности полетов. На других снимках женщины принимают по радиосвязи вызов диспетчера центральной городской станции скорой помощи, готовят фирменные блюда, принимают поздравления с 8 Марта от своих учеников и отдыхают в перерыве.