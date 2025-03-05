В проекте «Активный гражданин» выбрали самые популярные события «Зимы в Москве»

В «Активном гражданине» завершилась серия из пяти голосований, посвященных масштабному проекту «Зима в Москве». Он проходил с 1 декабря 2024 по 28 февраля 2025 года и объединил свыше 1,9 тысячи площадок по всему городу. Жители столицы поделились впечатлениями о событийной программе и отметили понравившиеся мероприятия. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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«Серия опросов собрала больше 1,4 миллиона мнений. Так, самыми популярными фестивалями у горожан стали “Московское чаепитие” и “Путешествие в Рождество”», — отметила Наталья Сергунина.

Кроме того, жители столицы оценили мероприятия, проходившие в парках. Особый интерес вызвало новогоднее шоу «Голубой огонек» с театральными и танцевальными номерами. На втором месте — программа «Рождественский бал» со спектаклями и конкурсами, а на третьем — ледовое шоу фигуристов «Народный ледниковый».

Среди благотворительных мероприятий, которые привлекли внимание горожан, были акции «Добрая елка» и «Исполни желание». В их рамках воплотили мечты юных подопечных некоммерческих организаций. Многие отметили акцию «Москва помогает»: каждый желающий мог передать открытки и подарки участникам специальной военной операции и детям из новых и приграничных регионов.

Проект «Зима в Москве» объединил порядка 53 тысяч сезонных событий на свежем воздухе, в учреждениях культуры и спорта. Их участниками стали почти 30 миллионов человек, для которых проводили концерты, мастер-классы, иммерсивные шоу, квесты, экскурсии, лекции, кинопоказы, ярмарки и многое другое.

Проект «Активный гражданин» работает в столице с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше семи миллионов человек, всего прошло более семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуют 30–40 решений жителей.