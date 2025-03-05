Собянин: 8 марта парковка в Москве будет бесплатной

В Москве 8 марта парковка автомобилей будет бесплатной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "8 марта парковка в городе будет бесплатной. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме", - сообщил Собянин. До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки. Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей. Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку. В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

© РИА «Новости»