В Москве парковка будет бесплатной 8 марта

Парковки в столице будут бесплатными 8 марта, в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"8 марта парковка в городе будет бесплатной. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме", - написал он.

8 марта в России и многих других странах мира ежегодно отмечается Международный женский день. Он проводится при поддержке Организации Объединенных Наций. В РСФСР праздник стал официальным с 1919 г. В первые годы советской власти он носил название "Международный день работниц". С конца 1920-х гг. стал именоваться Международным женским днем. Дата была объявлена нерабочим днем, что сохранилось и после распада Советского Союза.