Вильфанд рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Будние дни этой недели в Москве будут "мрачными" из-за облачности, связанной с зоной пониженного давления и циклонической деятельностью. Несмотря на это погода будет теплой, температура превысит климатические характеристики на четыре градуса и не будет существенно отличаться днем и ночью, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода, как вы видите, мрачноватая, связано это с циклонической деятельностью, это будет определять характер погоды и в среду, и в четверг, и в пятницу, но при этом она будет теплой. Ночные и дневные температуры будут отличаться друг от друга, но не очень значительно", - сказал он.

Днем в среду ожидается плюс два - четыре градуса, в ночь на четверг - около ноля, днем в четверг и пятницу температура прогнозируется от плюс трех до плюс семи градусов, ночью - максимум до плюс пяти градусов.

Вильфанд уточнил, что такая температура выше нормы на четыре градуса. Также в ближайшие дни в столице пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, давление будет низким.