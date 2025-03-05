Вильфанд пообещал москвичам аномально теплую погоду и много солнца на 8 Марта

В Международный женский день погода в Москве будет аномально теплой – на 6–7 градусов выше нормы, осадков не предвидится. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень теплая погода будет в ближайшие дни. Она будет отличаться от нормы на 6–7 градусов. На 8 марта погода преподнесет подарок всем женщинам. В Международный женский день температура воздуха ночью будет около 0, а днем – до 9 градусов тепла, без осадков и много солнца. В воскресенье температура воздуха будет в таком же диапазоне», – сказал Вильфанд.

Он отметил, что на юге Московской области температура может повыситься до 10 градусов.