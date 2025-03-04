С 1 мая в Москве скорость велокурьерам ограничат до 25 километров в час

Более 800 ДТП с участием велосипедов, в том числе 400 по их вине, произошло за минувший год в столице. В них пострадали более 500 человек и около десятка - погибли. Новый стандарт работы служб доставок, принятый ранее в городе дептрансом, призван найти управу на гонщиков с коробами. Согласно ему, с 1 мая вводится ограничение скорости до 25 километров в час для курьерских "двухколесных" коней.

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Как рассказала руководитель проектов новой мобильности департамента транспорта Полина Стасюк, в Москве работают около 100 тысяч курьеров. В сутки 25 тысяч курьеров доставляют около 650 тысяч заказов. То есть в среднем на каждого курьера приходится 26 заказов. И чтобы их успеть выполнить, нужна скорость, которая и достигается в большинстве случаев с помощью электровелосипеда. "Регулировать порядок передвижения велокурьеров трудно еще и потому, что в Правилах дорожного движения нет такого термина "электровелосипед", - сказала она. Под этим подразумеваются все средства индивидуальной мобильности - от мопедов до обычных самокатов. Введенный департаментом транспорта в прошлом году стандарт работы служб доставок тем не менее позволил создать цифровые паспорта доставщиков, куда заносят в том числе и нарушения Правил дорожного движения.

Транспортные эксперты надеются, что штрафные санкции понизят скорость доставщиков, поскольку гонять станет экономически не выгодно

Новая мера в виде ограничения скорости должна также способствовать усилению безопасности в городе. Отслеживают нарушения не только дорожные камеры, но и автоинспекторы.

ГИБДД усилила рейды по выявлению курьеров-нарушителей на электровелосипедах. Как рассказал замначальника ГУ ГИБДД по Москве Евгений Логиновский, с начала года выявили 8 тысяч курьеров-нарушителей, из них половина - за нарушения езды по тротуару. И дело не только в скорости, которую пока не измеряют, а в том, что ездить по тротуарам можно не на всех электровелосипедах. Это разрешено только на модификациях с мощностью двигателя до 0,25 кВт. Всем остальным запрещено, более того, для вождения мопедов нужны права. Размер штрафа за езду на мопеде по тротуару - 2 тысячи рублей. За отсутствие прав - 15 тысяч рублей. С вступлением в силу ограничения скорости нарушителям придется платить дополнительные штрафы. Так, при мощности двигателя до 0,25 кВт и превышении скорости до 10 километров штраф будет до 800 рублей. Транспортники надеются, что штрафные санкции понизят скорость, поскольку гонять станет экономически невыгодно.

Как посетовал президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков, принудительно соблюдать скоростной режим можно заставить только курьеров на шеринговых транспортных средствах, где стоят IoT-модули, автоматически снижающие скорость. На частных электровелосипедах их не ставят.