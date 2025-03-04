В Москве появится монумент Гейдару Алиеву

На месте установки монумента выдающемуся государственному и политическому деятелю, председателю комиссии Совета Министров СССР по строительству и освоению Байкало-Амурской магистрали (БАМа) дважды Герою Социалистического Труда Гейдару Алиеву в сквере рядом с посольством Азербайджанской Республики в Москве заложили памятную табличку. В церемонии приняли участие Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Рахман Мустафаев, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, советник генерального директора на общественных началах ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев, президент Общероссийской общественной организации «БАМ» Ефим Басин.

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Сергей Собянин напомнил, что в прошлом году Россия отмечала большой юбилей — 50 лет с начала одной из самых грандиозных строек Советского Союза — Байкало-Амурской магистрали. Магистраль и сейчас играет огромную роль в экономике страны.

«Содружество бамовских строителей обратилось с просьбой поставить памятник Гейдару Алиеву — одному из главных организаторов этой стройки. Правительство Российской Федерации, “Российские железные дороги” активно поддержали эту просьбу. Комиссия Мосгордумы приняла решение поддержать эту просьбу. Мной сегодня подписано распоряжение о строительстве здесь, в сквере рядом с посольством Азербайджана, памятника Гейдару Алиеву», — сказал Сергей Собянин.

Всего в проекте по строительству БАМа задействовали около двух миллионов человек. Для многих из них строительство, а затем и работа на магистрали стали делом всей жизни и подвигом. Гейдар Алиев не просто курировал от имени Совета Министров СССР эту стройку, он жил этой стройкой, подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев.

«И я сегодня рад приветствовать ветеранов БАМа, которые отдали большую часть своей жизни этой стройке. Безусловно, для нас это знаковый объект, и мы будем продолжать строительство БАМа уже в новом составе. Потому что трудно переоценить значимость этой стройки, этой железной дороги для нашей страны. Вечная память о Гейдаре Алиевиче Алиеве будет навсегда в сердцах нашего народа», — отметил Виталий Савельев.

Строители БАМа помнят и чтут память Гейдара Алиева, подчеркнул Ефим Басин. Монумент, посвященный ему, будет символом его великой заслуги перед страной.

«Тем более что предстояло не только построить железную дорогу протяженностью четыре тысячи километров, но и освоить территорию БАМа, а это зона, под которой лежит порядка трети природных ресурсов России — вся таблица Менделеева. Поэтому вся страна и строила БАМ. И многие поселки построены силами союзных республик и крупных городов России, такие как, например, Тында, построила Москва. Ленинград построил Северобайкальск, а азербайджанские посланники построили Улькан. Но не только станцию Улькан, а еще дополнительную Ангою, на которой сегодня высится табличка (на вокзале этой станции), что это вокзал имени Гейдара Алиевича Алиева. Для нас это важно. Даже сегодня, проезжая, машинисты отдают гудки в память об этом великом человеке», — отметил Ефим Басин.

Для современных железнодорожников БАМ — стройка, на которой они учатся, перенимая опыт предшественников — людей, обладающих пророческим и стратегическим видением, подчеркнул Олег Белозеров.

«Без БАМа на сегодняшний момент перевозить груз на Восток невозможно. Мы учимся, мы чтим память наших предшественников и очень благодарны Гейдару Алиевичу Алиеву. Мы даже считаем его нашим железнодорожником, поскольку столько времени он уделил именно этому проекту, а 1974 — ну прежде всего 1984 год — года очень сложные для Советского Союза. Для того чтобы довести стройку до конца, нужно было обладать выдающимися управленческими талантами. Мы на сегодняшний момент этот опыт перенимаем. Молодежи напоминаем о том, как строился объект, что такое трудовой подвиг. Ну а мы, управленцы, конечно же, вспоминаем Гейдара Алиева и пытаемся быть похожими на него. И этот памятник для нас большая честь», — сказал Олег Белозеров.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Рахман Мустафаев выразил огромную благодарность Правительству Российской Федерации и Правительству Москвы за внимание к памяти общенационального лидера Азербайджана. Он напомнил, что Гейдар Алиев на высоких постах в Советском Союзе возглавлял стратегические участки развития экономики, науки, культуры и образования.

«Я считаю, что памятник, который сегодня закладывается, — это память не только Гейдару Алиеву, но это в значительной степени памятник азербайджанско-российской дружбе», — подчеркнул посол.

Строительство БАМа

На посту первого заместителя Председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиев курировал масштабный инфраструктурный объект — Байкало-Амурскую магистраль. Возглавляя правительственную комиссию, он многократно лично посещал стройку БАМа, внес значимый вклад в реализацию проекта на завершающем этапе.

Байкало-Амурская магистраль — железная дорога протяженностью 4324 километра, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток.

Одна из крупнейших транспортных артерий в мире идет севернее Транссибирской магистрали. Стратегическое преимущество БАМа заключается в том, что он проложен в глубине страны на расстоянии 700–1000 километров от государственной границы.

БАМ играет важнейшую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Он позволил ввести в оборот богатейшие месторождения угля, железной руды, олова, золота, меди, молибдена, нефти и газа, задействовать эту мощную сырьевую базу для работы комбинатов, заводов, фабрик и долгосрочного развития отечественной промышленности. На рубеже XXI века БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии. Вместе с Транссибирской магистралью он стал стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения.

26 апреля 2023 года на Ярославском вокзале столицы состоялась торжественная церемония у памятной доски строителям БАМа. В том же году на Казанском вокзале открылась выставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева и его вкладу в реализацию проекта.