Расписание поездов на МЦД-3 изменится в ночи на 8 и 9 марта

В ночи на 8 и 9 марта изменится расписание поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3), сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«После 23:00 до 7:00 в ночь с 7 на 8 и с 8 на 9 марта изменится движение поездов на МЦД-3», – говорится в материале.

Как уточняется, на Ленинградском направлении с 23:20 до 5:30 поезда на «Ипподром» и до Ленинградского вокзала проследуют станции «Левобережная», «Ховрино», «Грачевская» и «Моссельмаш» без остановок. Последний поезд со всеми остановками от станции «Зеленоград-Крюково» до Ленинградского вокзала отправится в 22:47, до «Ипподрома» – в 22:42. Утром первый поезд от «Зеленограда-Крюково» до вокзала отправится в 5:07, до «Ипподрома» – в 5:12. Интервалы с начала движения поездов до 7:00 будут частично увеличены до 20 минут.

На Казанском направлении интервалы движения после 23:00 увеличены до 30 минут, с начала движения до 7:00 – до 20 минут. Часть поездов проследует укороченными маршрутами от/до «Люберец» и «Быково». Также будет изменено расписание и набор остановок у части поездов дальнего пригорода.

Кроме того, на станции «Митьково» будет изменено время отправления первых и последних поездов: в сторону «Зеленограда-Крюково» первый поезд будет отправляться в 6:12, последний – в 0:02, в сторону «Ипподрома» первый поезд будет отправляться в 5:43, последний – в 0:23.