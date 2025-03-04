Медоеды в Московском зоопарке с приходом в город тепла решили больше лежать и отдыхать в своем вольере. Соответствующий видеоролик во вторник, 4 марта, разместили в пресс-службе столичного зоосада.

На опубликованных кадрах одно из животных валяется в соломе, повернувшись кверху брюхом. Его сородич в то же время бегает из стороны в сторону, периодически беспокоя своего соседа по вольеру. Представители зоопарка напомнили, что наблюдать за медоедами можно и онлайн.

— В такую погоду хочется лежать... Отдыхать... Спокойствия и умиротворения! Наши медоеды тоже решили, что немножко отдыха не повредит, — передает официальный Telegram-канал столичного зоосада.

С приходом весны Московский зоопарк изменил график работы: с 1 марта он стал работать на час дольше — с 9:00 до 18:00. Среди прочего жители столицы выбрали имя для щенка бурой гиены в «Активном гражданине». В опросе проголосовали около 288 тысяч человек. Кроме того, в экспозиции «Фауна России» Московского зоопарка поселился Чебурашка — так зовут нового обитателя зоосада, самца американской норки.