Пострадавшие от радиационных аварий получат единовременную выплату от Москвы

Принято решение о выплате единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

© Mos.ru

По традиции выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) 26 апреля. Ее размер составит от трех до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.

Планируется, что поддержку получат 13 632 москвича — это ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие от иных радиационных аварий и катастроф, а также члены семей, которые потеряли кормильца из числа горожан, подвергшихся воздействию радиации.